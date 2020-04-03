شكرا لمتابعة خبر عن بالتفاصيل.. تعرف على مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تمكين الوافدين للمغادرة إلى بلدانهم أثناء الأزمة متاحة لجميع الأنشطة في الوقت الحالي وبإمكانها التقدم بالطلبات من خلال الخدمات الإلكترونية.

وتابع المصدر بأن يسمح للعميل بتقديم طلب واحد فقط كل 14 يوماً، وأنه في الوقت الحالي لا يوجد حد أعلى لعدد العمالة في الطلب الواحد، وسيتم تحديد حد أعلى في المرحلة المقبلة وفق حجم المنشآت.

وتابع المصدر بانه في حال الموافقة سيتم إرسال رسالة نصية، وتعتبر الموافقة المبدئية لحين اكتمال الطلب وإصدار رقم حجز السفر، وكذلك معرفة حال الموافقة على طلب العميل سيتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل تحتوي على رقم الحجز، وفي حال رفض الطلب سيتم إشعار العميل بذلك.

وأوضح المصدر بأن المبادرة تشمل الخروج النهائي، وأيضاً الخروج والعودة، وتشمل الإقامات المنتهية والإقامات السارية، على أن يقوم صاحب المنشأة بإنهاء الإجراءات المعمول بها حيال ذلك، وتشمل العاملين في المنشآت الحكومية، وكذلك تشمل جميع العاملين المسجلين لدى المنشآت والعاملة المنزلية، وأن الإجراء للوافدين اليمنيين لتمكينهم للعودة إلى بلدانهم عبر المنافذ البرية يتم تنسيق ذلك مع وزارة النقل من خلال اللجنة المكلفة.