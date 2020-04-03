شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دخول زبائن لصالون حلاقة سراً بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالفيديو .. لحظة ضبط حلاق يعمل سراً بعد بلاغ مقيم بالرياض

وثق مقطع فيديو دخول زبائن أحد صالونات الحلاقة في الرياض على الرغم من إغلاقها ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس .

وأظهر الفيديو الذي وثقه مقيم مصري بجواله ، صالون الحلاقة وهي يتظاهر بالإغلاق ويدخله الزبائن ويخرحون منه في الخفاء ، مخاطرين بأنفسهم وبالمجتمع لنشر العدوى .

من جانبها ، تفاعلت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية مع بلاغ المقيم الذي اعتبره جزء بسيط من رد الجميل للمملكة ، وتم القبض على الحلاق وإغلاق الصالون .