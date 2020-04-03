شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحياني» يتفقد المراكز الصحية والاسعافية بالمركز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابراهيم عسيري (صدى):

ضمن اهتمامات القيادة بالمرافق الصحية والاسعافية في ظل ازمة انتشار فايروس كورونا المستجد تفقد رئيس مركز بحر ابو سكينة الأستاذ سعد بن يحيى الحياني مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمركز ومركز اسعاف الهلال الاحمر.

وشملت جولة الحياني مركزي الرعاية الصحية ببحر أبو سكينة وآل ختارش والتي وقف من خلالها على الاستعدادات والخدمات المقدمة من تلك الجهات بالاضافة الى الامكانيات والكوادر والسبل الكفيلة بتقديم أرقى الخدمات الصحية وجودتها.

تأتي هذه الجولة في اطار التفقد المستمر للجاهزية الوقائية والصحية في المركز.

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