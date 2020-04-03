السعودية اليوم / ألمانيا تسجّل 6174 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

سجًلت ألمانيا اليوم 6174 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم بأن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 145 حالة، لتصل إلى 1017.

// انتهى //

08:59ت م

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برلين 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجًلت ألمانيا اليوم 6174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 79696 .وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم بأن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 145 حالة، لتصل إلى 1017.// انتهى //08:59ت م0015

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