«المسند» : سحب ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن تشكل سحب ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تستمر حالة الاستقرار الجوي اليوم في معظم المناطق، عدا مرتفعات عسير، والباحة، وجازان؛ فقد تتشكل فوقهما سحب ممطرة، وربما أجزاء من الربع الخالي " .
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