شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود تغييرات إدارية صحية في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حقيقة ما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية " .