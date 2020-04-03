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حقيقة وجود تغييرات إدارية صحية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حقيقة ما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية " .

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