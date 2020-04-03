شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود تغييرات إدارية صحية في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حقيقة ما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة.
وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية " .
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