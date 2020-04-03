شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: اليوم أول أيام المقدم الحميم الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة أول أيام المقدم الحميم الثاني.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم الجمعة أول أيام المقدم -الحميم الثاني مدته 13 يوماً، ومن خصائصه: من مواسم الأمطار والتقلبات الجوية " .

وأضاف " الحصيني " : " يزرع فيه الأرز والخضار والذرة الشامية.. يحصد القمح وتقلم فيه أفرع العنب ينعقد فيه اللوز والتفاح، وتروى وتسمد فيه الأشجار بالماء حسب الحاجة تهاجر فيه الدخل والقماري " طريق العودة " .