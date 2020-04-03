استجواب مواطن أساء لرجال الأمن بعد خرقه منع التجول

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على خلفية ما نشرته “صدى”، عن إلقاء الجهات الأمنية بمنطقة عسير، القبض على شخص ظهر وهو يتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه، فقد باشرت الجهات المختصة التحقيق مع مواطن في المنطقة الجنوبية سجل مقطع فيديو يظهر محتواه قيامه بالإساءة إلى رجال الأمن إثر وروده رسالتي جوال بقيد مخالفة منع التجول بحقه.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق طبقاً للمادتين (١٥، ١٧)، حيث بدأت في استجواب المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز الجوال المستخدم في ذلك، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.

