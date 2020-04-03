بالصور.. شاشات إلكترونية لعرض ومراقبة أسعار الخضار والفواكه بالجوف

وجه أمين منطقة الجوف المهندس «عاطف بن محمد الشرعان» بوضع شاشات إلكترونية داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة، تتضمن قائمة عرض أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.
ويهدف التوجيه إلى التأكيد على وجود وفرة في المخزون، وتطمين المواطنين والمقيمين بمتابعة الجهات المختصة للوضع بشكل دقيق ومراقبة الأسعار بشكل يومي بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
وبيَّن أمين منطقة الجوف، أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة لحماية المستهلكين، وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية.
وأفاد «الشرعان» أنه يمكن للجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لجميع المنتجات الزراعية.
وأضاف أن الأسعار تُحدّث بشكل يومي من قبل الدلّالين المعتمدين بإشراف من قبل إدارة الأسواق بالأمانة، مع التشديد على الرقابة الصحية والجولات المستمرة وفحص الخضار بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز خدمة العملاء 940 الذي يعمل على مدار الساعة أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.
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