بالفيديو.. أمانة نجران تُواصل أعمال التعقيم للوقاية من كورونا

واصلت أمانة منطقة نجران أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والطرقات والأماكن العامة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة «واس» عمليات تعقيم وتطهير شاملة للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون، وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع. اقرأ أيضًا بالصور.. «أمانة جازان» تواصل أعمال التعقيم للوقاية من فيروس كورونا بالصور.. تعقيم عبَّارات وصالات المسافرين بميناءي جازان وفرسان للوقاية من كورونا

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