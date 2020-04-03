«صحة المدينة» تنفي وجود تغييرات إدارية بالمنطقة.. وتدعو لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، صحة الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات إدارية صحية في المنطقة، وذلك ردًا على معلومات متداولة في هذا الصدد.

وأفاد الحساب الرسمي للمديرية عبر «تويتر» بالقول إنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وخلال الساعات القليلة الماضية ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعفاء مجموعة من قيادات الشؤون الصحية ومدراء عدد من المستشفيات في المدينة المنورة، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته.

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