الطائف.. غرفة عمليات 997 استقبلت 10077 بلاغًا في الربع الأول لـ 2020

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف؛ ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي عن إحصائية الربع الأول من عام 2020م للبلاغات الإسعافية التي باشرتها فرق الهيئة بمدينة الطائف والمحافظات المجاورة لها، وإحصائية إدارة التدريب بالمحافظة والتطوع.

وجاء إجمالي البلاغات التي رصدتها غرفة العمليات 997، (10077) بلاغًا تنوعت بين بلاغات الحوادث وحالات دهس وانقلاب وحالات مرضية شملت إغماءات وأمراض باردة.

وبيّنت الهيئة أن عدد الإصابات في تلك البلاغات وصل إلى 8299 إصابة، جرى التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الطارئة ونقل الإصابات التي تحتاج إلى رعاية للمستشفيات لإكمال اللازم.

وأوضحت الهيئة أنها تستقبل جميع بلاغات للحالات المرضية وللحوادث عن طريق تطبيق «أسعفني» للهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 997 وذلك على مدار الساعة.

149 متدربًا

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من جهة أخرى، أفادت إدارة الاتصال المؤسسي في إحصاءاتها لما يتعلق بالتدريب، أن عدد الدورات التدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بلغ 32 دورة، استفاد منها 149 متدربًا، فيما كان عدد المحاضرات التوعوية والإسعافية 18 محاضرة، استفاد منها 408 مستفيدين، بينما بلغت الفعاليات التي شاركت بها الهيئة 7 فعاليات.

وأشارت الإدارة في إحصاءاتها إلى عدد الساعات التطوعية التي عمل بها المتطوعون خلال تلك الفترة، إذ بلغت 1603 ساعات عملا، شملت مشاركتهم بعدد من الفعاليات، ومباشرة العديد من الحالات خلال هذه الفعاليات.

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