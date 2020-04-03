اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر54نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 35ر17873 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 54ر6 نقطة، أو49ر0% ، ليصل إلى 41ر1336 نقطة.

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07:11ت م

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