السعودية | بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول» والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلن “الأمن العام”، عن استقبل طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة ”أبشر”. Advertisements وأوضح “الأمن العام” على حسابه في “تويتر”، أن الخطوات هي: 1- تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة خدماتي (خدمة عامة).

3- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات (نظام الرسائل).

4- تسجيل اسم الموضوع (ندوين بيانات الاعتراض برسالة).

5- تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.

6- تعبئة حقول البيانات المطلوبة (الجهة الموجه إليها الاعتراض – لجان النظر في مخالفات منع التجول).

7- رفع المرفقات إن وجدت.

8- قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة

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