السعودية | "التقط العلم"..الاتحاد السيبراني يستنهض مواهب الجامعيين

شكرا لقرائتكم "التقط العلم"..الاتحاد السيبراني يستنهض مواهب الجامعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مسابقة فريدة من نوعها، نظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحدي "التقط العلم"، والذي يهدف إلى استكشاف واستنهاض مواهب الطلبة الجامعيين في تخصصات السايبر والتقنية والبرمجة.

في التفاصيل ، تتضمن المسابقة 5 تحديات رئيسة في مجالات (التشفير، اختراق الويب، الهندسة العكسية، التحقيق الجنائي الرقمي، والبرمجة).

كما أتاح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التسجيل في مسابقة "التقط العلم" عبر منصة CyberHub، والتي تُعد أول منصة سعودیة مخصصة لدعم وتطویر الأندیة الطلابیة المهتمة بالأمن السیبراني في مختلف الجامعات السعودیة، بالتعاون مع وزارة التعلیم.

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وفتح الاتحاد باب التسجيل في مسابقة "التقط العلم" بدءًا من الخميس الماضي، وحتى منتصف ليل الخميس المقبل، على أن تجري فعاليات وتحديات المسابقة خلال يومي السبت والأحد (11 و12 أبريل الجاري) ولمدة 24 ساعة متواصلة.

تعزيزا لروح المنافسة

وستجري تحديات المسابقة في أجواء افتراضية من داخل المنازل، كما ستكون على شقين اثنين، تنافس فردي، أو عبر منافسات جماعية من خلال تشكيل فرق تتراوح أعدادها ما بين 3 إلى 5 مشاركين؛ لضمان تطبیق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السیبراني.

إلى ذلك، تهدف مسابقة "التقط العلم" إحدى المبادرات التقنیة المقدمة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى دعم الأندیة الطلابیة بمجال الأمن السیبراني في الجامعات السعودیة، وتعزیز روح المنافسة بینهم، حيث تأتي امتدادًا لدور الاتحاد الرائد في دعم المجتمعات التقنیة، وبناء القدرات في مختلف تخصصات التقنیات المتقدمة.