، هنا تفاصيل مبادرة "تمكين الوافدين" من العودة إلى بلدانهم.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقدمها صاحب المنشأة إلكترونياً.. وتشمل "الخروج النهائي" و"الخروج والعودة"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الكثير من التفاصيل عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، حيث تشمل جميع الأنشطة، ويسمح للعميل بتقديم طلب واحد فقط خلال أسبوعين، ولا يوجد حد أعلى لعدد العمالة في الطلب الواحد، وتشمل الخروج النهائي والخروج والعودة في الإقامات السارية أو المنتهية.

وأوضح المصدر أن مبادرة تمكين الوافدين للمغادرة إلى بلدانهم أثناء الأزمة متاحة لجميع الأنشطة في الوقت الحالي وبإمكانها التقدم بالطلبات من خلال الخدمات الإلكترونية، يسمح للعميل بتقديم طلب واحد فقط كل 14 يوماً، وأنه في الوقت الحالي لا يوجد حد أعلى لعدد العمالة في الطلب الواحد، وسيتم تحديد حد أعلى في المرحلة المقبلة وفق حجم المنشآت.

وكشف المصدر عن أنه يمكن متابعة الطلب الخاص في حال الموافقة على طلب العميل سيتم إرسال رسالة نصية، وتعتبر الموافقة المبدئية لحين اكتمال الطلب وإصدار رقم حجز السفر، وكذلك معرفة حال الموافقة على طلب العميل سيتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل تحتوي على رقم الحجز، وفي حال رفض الطلب سيتم إشعار العميل في حال كانت إحدى القطاعات الحيوية يتم إفادة العميل (ممثل المنشآة) بالتواصل مع الجهة الإشرافية.

وبين المصدر أن الإجراءات المطلوبة في حال وصلت رسالة برقم الحجز هي إنهاء إجراءات الخروج النهائي أو الخروج والعودة من خلال أبشر، واستكمال إجراءات الكشف الطبي للتأكد من سلامة العامل وإنهاء حقوقه والالتزامات المترتبة على المنشأة، ودفع رسوم تذكرة السفر وفقاً للوقت المحدد, وإنهاء كافة إجراءات السفر للعمال، ويتكفل صاحب العمل بالتذاكر، مبينة أن المنشآت الصحية مخصصة لإجراء الكشف الطبي للعمالة، وسيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية.

وأضاف أن المبادرة تشمل الخروج النهائي، وأيضاً الخروج والعودة، وتشمل الإقامات المنتهية والإقامات السارية، على أن يقوم صاحب المنشأة بإنهاء الإجراءات المعمول بها حيال ذلك، وتشمل العاملين في المنشآت الحكومية، وكذلك تشمل جميع العاملين المسجلين لدى المنشآت والعاملة المنزلية، وأن الإجراء للوافدين اليمنيين لتمكينهم للعودة إلى بلدانهم عبر المنافذ البرية يتم تنسيق ذلك مع وزارة النقل من خلال اللجنة المكلفة.

وكشف المصدر عن أن تلك مبادرة لتمكين العاملين للمغادرة إلى بلدانهم في هذه الظروف الاستثنائية، وأنه يحق للوافد في حال طلب خروج نهائي ورفض صاحب العمل ذلك استخدام نفس الإجراء الحالي، وفي حال وجود حالات يمكن مشاركتها مع فريق العمل للاطلاع عليها واتخاذ اللازم.فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية