«فيديو»‏ يوثق جهود أمن الطرق في تطبيق منع التنقل بين المناطق

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف مقطع فيديو، عن جانبًا من جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في تطبيق أمر منع التنقل بين المناطق بمركز الضبط الأمني في أم سدرة في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.
وأظهر الفيديو، جهود قوات أمن الطرق في تطبيق منع التنقل والتأكد من هوية المستثنين من القرار وتوقيع المخالفات على المخالفين والقيام بأدوارهم دون كلل أو ملل.
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