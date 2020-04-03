شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تفاصيل تعافيه من فيروس كورونا بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف مواطن من المتعافين من فيروس كورونا المستجد ، عن تفاصيل فترة العزل الصحي حتى تعافيه وخروجه دون أن تظهر عليه أي أعراض للمرض؛ حيث غادر قسم العزل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح المواطن، أنه أصيب بالفيروس بعد قدومه من مصر إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، "حينها أبلغونا في المطار بضرورة أن نعزل أنفسنا نحن المسافرين عزلاً منزليًا لمدة 14 يومًا بعد أن كانوا قد أخضعونا للكشف وتأكدوا من سلامتنا، ولكن من باب الحيطة والحذر طالبونا بالعزل المنزلي" .

وقال أنه واصل عزل نفسه منزليًا ليتفاجأ بعد ذلك باتصال يرده من الصحة يؤكدون له أنه مصاب بفيروس كورونا، حينها تم التنسيق لترافقه دورية من مسكنه وصولاً إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ليستقر به الحال في قسم العزل حتى تعافيه وخروجه.

وأضاف: " لقد بُهرت بما قُدم لي من خدمات مميزة قام بها طاقم تمريضي سعودي، حيث كان ختامها إسعادي بنبأ سلامتي بعد نتيجة التحليل عن طريق إحدى الممرضات والتي حرصت على أن تبشرني بالنتيجة كتعامل إنساني منها، وانتهاء المرض وزواله مني، حينها نسيتُ نفسي من شدة الفرح ولم يكن أمامي سوى هؤلاء الأبطال الذين كانوا هم العلاج لي ولغيري ممن هم منومون بالعزل الصحي بعد الله سبحانه وتعالى " .