شكرا لمتابعة خبر عن بدء العمل في سوق الخضار والفواكه المؤقت بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أكدت إمارة المنطقة الشرقية، أنه إبتداءً من صباح اليوم الجمعة يبدأ العمل بسوق الخضار والفواكه "المؤقت" في حي العقربية بمحافظة الخبر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه سيتم افتتاح مواقع مشابهة لاحقاً في منطقتي شرق وغرب الدمام؛ حيث بدأت في إنشاء 3 أسواق مؤقتة للفواكه والخضار، وهي سوق الخبر الذي يبدأ منذ صباح اليوم، وشرق الدمام، وغرب الدمام اللذان سيتم فتحهما قريبًا.
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