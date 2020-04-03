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متطلبات تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، متطلبات تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين استفسارًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، حيث تساءل: " كيف أرفع صحيفة دعوى وأنا وما عندي هوية الشخص ؟ " .

وأجاب حساب التواصل العدلي: " ‏‎‎عزيزي المستفيد من متطلبات تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية كتابة السجل المدني للمدعى عليه، ويتم قبول قيد الدعوى بعد استكمال ذلك، نسعد بخدمتكم " .

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