مذيع الجزيرة يصاب بالجنون والسفه ومناشدات لإدخاله مستشفى الصحة النفسية

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أثار استبيان عجيب لمذيع قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب ” جمال ريان ” المناشدات لإدخاله مستشفى الصحة النفسية بعدما كشف عن حجم السفه والإفلاس الإعلامي امام توجيهات النظام القطري الخبيث لإيهام القطريين بالإنجازات الوهمية والتقليل من شأن الجنسيات العربية الأخرى ولو على حساب المنطق والمهنية والوطنية.

وقال “ريان ” على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : لماذا يخجل الاماراتي من كونه إماراتيًا ويقدم نفسه خارج بلاده باعتباره قطريًا ؟ ولماذا يتمنى السعودي لو كان قطريًا ؟ ولماذا يسعى العرب والأجانب للعيش والعمل في قطر ؟

وتابع قائلاً : يرجى التفضل بكتابة آرائكم أو المشاركة في الإستبيانات ، ليلقنه المغردون درساً بتعليقات ربما تساعد على إفاقته من غيبوبته العمدية .

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وقال أحد المغردين ” جن هذا الرجل بس ما الوومه هذه التغريدة مدفوعة الثمن !” ، وقال آخر “اعراض حمى وهذيان واضح على آخر اليوم راجع طبيبك البيطري فضلا !” .

ورد معلق عليه “التغريدة مدفوعة الثمن” ، كما لم يكن الإنتقاد بعيداً عن القطريين أنفسهم حيث قال أحدهم : لماذا استطلاعاتك لا تحمل غير اختيارات محدده؟ ليه مفيش اختيار ان في لا يريد العيش بها؟ ولا العمل بها؟ ، وغيرها من التعليقات المناشدة بإدخاله مستشفى الصحة النفسية .

والمثير للدهشة أن هذا الإستبيان السفيه يأتي في الوقت الذي يشيد فيه العالم بجهود المملكة والإمارات لحماية المواطنين والمقيمين على السواء بإتخاذ كافة الإجراءات ، بينما تضع قطر طيرانها المدني تحت تصرف إيران لتوصيل المساعدات الإرهابية للدول غير آبهة سوى بإرضاء أسيادها ولو على حساب بنشر العدوى بين مواطنيها .

