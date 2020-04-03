فيديو.. الأطباء السعوديون في فرنسا عن سبب بقائهم هناك: رداً للجميل

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نشرت قناة العربية مقطع فيديو لأطباء سعوديين يعملون في المستشفيات الفرنسية وقرروا البقاء هناك؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المُستجد. وقال الأطباء إنهم يشاركون زملاءهم الفرنسيين في معالجة المصابين، مؤكدين أنهم يردون الجميل لفرنسا مقابل ما تعلموه من معارف وخبرات. وكانت الحكومة الفرنسية قد أوضحت أن الأطباء السعوديين العاملين في فرنسا يزيد عددهم عن 250 طبيباً، كما أشارت الملحقية الثقافية السعودية إلى أن هؤلاء الأطباء من المشاركين في برنامج التخصص السعودي الفرنسي.





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