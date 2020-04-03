ارتكب مخالفتين لمنع التجول بـ 30 ألف..”النيابة” تُباشر التحقيق مع مواطن أساء لرجال الأمن

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باشرت النيابة العامة أمس (الخميس)، التحقيق مع مواطن سجل مقطع فيديو أساء فيه إلى رجال الأمن بسبب تحرير مخالفتين عليه تتعلقان بمنع التجول.

وأكدت النيابة أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة، وحجز الجوال المستخدم بتسجيل المقطع.

يذكر أن النيابة أعلنت أن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها، بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

