ولي العهد يطمئن على صحة الأمير تشارلز بعد تعافيه من “كورونا”

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس (الخميس)، اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز. واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً. وقد شكر الأمير تشارلز، سمو ولي العهد على مشاعره، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.





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