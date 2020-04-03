︎ :
.
تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من القبض على مواطن أساء لرجال الأمن بعد تلقيه مخالفة؛ إثر مخالفته قرار منع التجول في محافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمَن يستطيع إلغاء المخالفة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي وثّق من خلاله المواطن إساءته لرجال الأمن، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته.
وأضاف العميد زياد الرقيطي أن المواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أساء لرجال الأمن وعرض هدية لمَن يلغي المخالفة.. القبض على مواطن خالف منع التجول بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.