أساء لرجال الأمن وعرض هدية لمَن يلغي المخالفة.. القبض على مواطن خالف منع التجول بالشرقية

︎ :

.



تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من القبض على مواطن أساء لرجال الأمن بعد تلقيه مخالفة؛ إثر مخالفته قرار منع التجول في محافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمَن يستطيع إلغاء المخالفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي وثّق من خلاله المواطن إساءته لرجال الأمن، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته.

وأضاف العميد زياد الرقيطي أن المواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

