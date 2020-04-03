شاهد.. برج الساعة يوجه رسالة للملتزمين بالبقاء في منازلهم بالعاصمة المقدسة

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أضاء برج الساعة في مدينة مكة المكرمة أمس (الخميس)، أنواره بعبارة تضامنية مع سكان العاصمة المقدسة على التزامهم بالتعليمات، وبقائهم في المنازل.

وأظهر مقطع فيديو وصور التقطها المصور ياسر بخش، برج الساعة في مكة وهو يضيء بجملة “أبطال المنازل” باللغة الإنجليزية (home heroes)، في إشارة إلى التزام السكان وبقائهم بمنازلهم.