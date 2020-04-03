“الصحة” توضح كيف يمكن أن يكون الحلاق سبباً في الإصابة بـ “كورونا”

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أوضحت وزارة الصحة مدى خطورة التردد على الحلاق خلال الفترة الحالية، كونه قد يكون سبباً في نقل العدوى بفيروس “كورونا” من شخص لآخر.

وقالت وزارة الصحة في إجابتها على استفسار بشأن مدى إمكانية نقل الحلاق للعدوى، إن الحلاق قد يكون سبباً في نقل العدوى؛ لأنه قد لا يكون مطبقاً للاحترازات الوقائية مع من قدم لهم الخدمة.

ونوهت إلى أن مشاركة الأدوات الشخصية أيضاً يُعد سبباً رئيسياً لانتقال العدوى بين الأشخاص، لذلك يجب اتباع التوجيهات والبدء بالحلاقة الذاتية.

