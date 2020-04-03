مدير جامعة القصيم يرفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية

رفع الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ثقته الكريمة التي حظي بها بتمديد تكليفه مديرًا للجامعة، لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأضاف «الداود»، أرجو من الله أن يوفقنا لبذل مزيدٍ من الجهد، بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، لتستمر الجامعة في تحقيق الإنجازات؛ انسجامًا مع رؤية مملكتنا 2030، وإسهامًا في خدمة الوطن والمواطن، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في وطننا الغالي من لدن ملكنا وولي عهده الأمين.

وأكد «الداود»، أن شركاء النجاح الحقيقيين خلال الفترة الماضية، ساهموا بالدعم والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف والنجاحات، وفي مقدمتهم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل؛ حيث كان لهما الدور الكبير في تطوير الجامعة وتحقيقها سمعة حسنة بعدد من المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

واختم مدير الجامعة، تصريحه بالشكر لوزير التعليم على دعمه للجامعة واهتمامه بتميزها، كما قدَّم الشكر لزملائه وزميلاته في الجامعة على تعاونهم وتفاعلهم، الذي كان له الأثر الإيجابي على مسيرة الجامعة خلال السنوات الماضية.