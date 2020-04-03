كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة العيص حضورها ومتابعتها؛ لضمان تطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين. ورصدت «واس» خلال جولة ميدانية على شوارع المحافظة وميادينها، تمركُّز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول، وخلو الشوارع من السيارات والمارة وتجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع أمر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ما يعطي مؤشرًا على وعي المواطن والمقيم في المملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجاوبًا مع قرار منع التجول.. شوارع محافظة العيص خالية من المارة والسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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