السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يؤكد أن الأسابيع القادمة حاسمة في المعركة ضد فيروس كورونا



واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في المعركة ضد فيروس

وقال الرئيس ترامب بحضور أعضاء من إدارته: "سنتخذ الإجراءات الضرورية كافة لتفادي خطر الفيروس"، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات بحماية الأمريكيين المعرضين للخطر، وتوفير المساعدات الضرورية.

وأضاف أن الإعانات التي أقرها الكونغرس ووافق عليها سيستفيد منها كل الأمريكيين تقريبا.

وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوشن خلال المؤتمر أن أول دفعة سترسل بعد نحو أسبوعين، بعد أن أعلن مسبقا أن الإجراءات ستتطلب ثلاثة أسابيع.

ووجه الرئيس الأمريكي إداراته باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لضمان تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، مفيدا أن شركة "جنرال موتروز" ستبدأ بالفعل تصنيع هذه الأجهزة، كما وتحدث الرئيس ترامب عن قرارات أخرى تتعلق بتصنيع كمامات وتوفير أسرة للولايات التي تحتاج إليها، وقال إن آلاف الأجهزة والكمامات وصلت نيويورك التي وصل عدد الحالات بها إلى أكثر من 90 ألفا.

وتابع أنه يتم إجراء أكثر من 100 ألف اختبار لفحص الفيروس يوميا، و هذا أكبر من أي دولة في العالم.

من ناحية أخرى أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب خضع مجددا لاختبار فحص الفيروس، وجاءت النتائج سلبية، موضحا أنه يتمتع بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض.

// انتهى //

04:02ت م

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واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس ترامب بحضور أعضاء من إدارته: "سنتخذ الإجراءات الضرورية كافة لتفادي خطر الفيروس"، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات بحماية الأمريكيين المعرضين للخطر، وتوفير المساعدات الضرورية.وأضاف أن الإعانات التي أقرها الكونغرس ووافق عليها سيستفيد منها كل الأمريكيين تقريبا.وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوشن خلال المؤتمر أن أول دفعة سترسل بعد نحو أسبوعين، بعد أن أعلن مسبقا أن الإجراءات ستتطلب ثلاثة أسابيع.ووجه الرئيس الأمريكي إداراته باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لضمان تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، مفيدا أن شركة "جنرال موتروز" ستبدأ بالفعل تصنيع هذه الأجهزة، كما وتحدث الرئيس ترامب عن قرارات أخرى تتعلق بتصنيع كمامات وتوفير أسرة للولايات التي تحتاج إليها، وقال إن آلاف الأجهزة والكمامات وصلت نيويورك التي وصل عدد الحالات بها إلى أكثر من 90 ألفا.وتابع أنه يتم إجراء أكثر من 100 ألف اختبار لفحص الفيروس يوميا، و هذا أكبر من أي دولة في العالم.من ناحية أخرى أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب خضع مجددا لاختبار فحص الفيروس، وجاءت النتائج سلبية، موضحا أنه يتمتع بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض.// انتهى //04:02ت م0231

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