السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تعتزم إطلاق برنامج مسح واسع النطاق للكشف عن مصابي كورونا



جوهانسبورغ 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

تعتزم جنوب أفريقيا إطلاق برنامج لإجراء مسح واسع النطاق للكشف عن المصابين بفيروس

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج جاء بعد أربعة أيام من بدء فترة الغلق العام التي قررتها الحكومة لمدة 3 أسابيع بهدف وقف انتشار

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في جنوب أفريقيا هي الأعلى على مستوى قارة أفريقيا، حيث وصل إلى 1353 حالة.

// انتهى //

03:45ت م

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جوهانسبورغ 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واستعتزم جنوب أفريقيا إطلاق برنامج لإجراء مسح واسع النطاق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، وإرسال نحو 10 آلاف عامل صحي لفحص المواطنين في منازلهم بهدف اكتشاف المصابين بالفيروس المستجد.وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج جاء بعد أربعة أيام من بدء فترة الغلق العام التي قررتها الحكومة لمدة 3 أسابيع بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. كما تقرر نشر الجيش لتنفيذ قرار الغلق.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في جنوب أفريقيا هي الأعلى على مستوى قارة أفريقيا، حيث وصل إلى 1353 حالة.// انتهى //03:45ت م0230

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