

نيويورك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالإجماع على قرار يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة كوفيد-19، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.

وشدد نص القرار على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، منددا بكل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء.

كذلك يشدد القرار على الدور المركزي للأمم المتحدة في الأزمة الصحية والاقتصادية التي أصبحت عالمية.

وخلافا لمجلس الأمن الدولي، فإن القرارات في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، ليست ملزمة لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.

// انتهى //

03:40ت م

0229





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى تعاون دولي في مواجهة كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.