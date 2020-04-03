اقتصادي / البنك الدولي يقر مساعدات بقيمة 160 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا في عدة بلدان



واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أقر البنك الدولي اليوم الخميس، خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا دعما لجهود الدول واقتصادها المستنزف في التصدي لتفشي فيروس

وأعلن مجلس البنك في بيان له عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في تصريحات له: "نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".

وأشار إلى أن "الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هي التي يرجح أن تكون الأكثر تضررا، وفرقنا حول العالم ما تزال تركز على إيجاد الحلول التي تناسب الدول والمناطق لمعالجة الأزمة الحالية".

ويعمل البنك كذلك لإعادة توزيع 1.7 مليار دولار من التمويل الحالي، بما في ذلك استخدام خطوط ائتمان خاصة بالطوارئ.

وقال البنك إن الهند ستكون المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى من البرامج، حيث ستحصل على تسهيل بقيمة مليار دولار، تليها باكستان التي ستحصل على 200 مليون دولار، وأفغانستان بما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار، لكن التمويل سيذهب إلى دول في كل قارة تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، ستقدم تمويلا بقيمة 8 مليارات دولار "لمساعدة الشركات الخاصة المتضررة من الوباء والحفاظ على الوظائف".

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واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأقر البنك الدولي اليوم الخميس، خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا دعما لجهود الدول واقتصادها المستنزف في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.وأعلن مجلس البنك في بيان له عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في تصريحات له: "نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".وأشار إلى أن "الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هي التي يرجح أن تكون الأكثر تضررا، وفرقنا حول العالم ما تزال تركز على إيجاد الحلول التي تناسب الدول والمناطق لمعالجة الأزمة الحالية".ويعمل البنك كذلك لإعادة توزيع 1.7 مليار دولار من التمويل الحالي، بما في ذلك استخدام خطوط ائتمان خاصة بالطوارئ.وقال البنك إن الهند ستكون المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى من البرامج، حيث ستحصل على تسهيل بقيمة مليار دولار، تليها باكستان التي ستحصل على 200 مليون دولار، وأفغانستان بما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار، لكن التمويل سيذهب إلى دول في كل قارة تقريبا.بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، ستقدم تمويلا بقيمة 8 مليارات دولار "لمساعدة الشركات الخاصة المتضررة من الوباء والحفاظ على الوظائف".// انتهى //03:13ت م0226

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