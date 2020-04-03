السعودية | (10077) بلاغاً استقبلتها غرفة العمليات (997) بالطائف في الربع الأول للعام 2020

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:50 صباحًا, 3 أبريل 2020 م المناطق _الرياض أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي عن إحصائية الربع الأول من عام 2020م للبلاغات الإسعافية التي باشرتها فرق الهيئة بمدينة الطائف والمحافظات المجاورة لها، وإحصائية إدارة التدريب بالمحافظة والتطوع.

وجاء إجمالي البلاغات التي رصدتها غرفة العمليات 997، (10077) بلاغاً تنوعت بين بلاغات الحوادث وحالات دهس وانقلاب وحالات مرضية شملت إغماءات وأمراض باردة.

وبينت الهيئة أن عدد الإصابات في تلك البلاغات وصل إلى 8299 إصابة، جرى التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الطارئة ونقل الإصابات التي تحتاج إلى رعاية للمستشفيات لإكمال اللازم .

وأوضحت الهيئة أنها تستقبل جميع بلاغات للحالات المرضية وللحوادث عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 997 وذلك على مدار الساعة.

من جهة أخرى أفادت إدارة الاتصال المؤسسي في إحصائياتها لما يتعلق بالتدريب، أن عدد الدورات التدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بلغ 32 دورة، استفاد منها 149 متدرباً ، فيما كان عدد المحاضرات التوعوية والإسعافية 18 محاضرة، استفاد منها 408 مستفيدين، بينما بلغت الفعاليات التي شاركت بها الهيئة 7 فعاليات.

وأشارت الإدارة في إحصائياتها إلى عدد الساعات التطوعية التي عمل بها المتطوعين خلال تلك الفترة، إذ بلغت 1603ساعات عمل، شملت مشاركتهم بعدد من الفعاليات، ومباشرة العديد من الحالات خلال هذه الفعاليات.

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