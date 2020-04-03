شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الشاحنات يهبط بأسعار الخضار والفاكهة 35 % في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار بعض أصناف الفواكه والخضار بأسواق المنطقة الشرقية بنسبة 20% - 35% خلال الـ 48 ساعة الماضية مقارنة بالقيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بحيث انخفض سعر الليمون 18%، فيما تراجع سعر الفراولة من 80 إلى 50 ريالا للكرتون.

ووفقا لمالك الفرج «مورد» فإن مسلسل الانخفاض بدأ منذ الثلاثاء الماضي مع انسيابية البضائع القادمة من لبنان وتركيا ومصر، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتقال فيروس كورونا ساهمت في البداية في شح البضائع خلال الأسبوع الماضي، لكن حل المشكلة ساهم في دخول كميات كبيرة خلال اليومين الماضيين، إذ إن الإجراءات تنص على منع دخول السائقين الأجانب والاعتماد على الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للعودة لمستواها الطبيعي في غضون الأيام القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه، وجود كميات كبيرة من البضائع في الوقت الراهن قدر فيها عدد الشاحنات التي دخلت لأسواق المنطقة الشرقية بأكثر من 20 شاحنة يوميا وهي محملة بمختلف أصناف الفواكه سواء اللبنانية أو التركية أو المصرية.

بدوره، ذكر علي الربابي «بائع» أن سعر الليمون انخفض بنسبة 18% خلال اليومين الماضيين ليستقر عند 90 ريالا مقابل 110 للكرتون زنة 10 كجم، فيما انخفض الليمون التركي 20% ليستقر عند 40 ريالا مقابل 48 ريالا للكرتون «5 كجم» وتراجع الليمون اللبناني 20% ليصل إلى 35 مقابل 45 ريالا للسلة «6 كجم»، كاشفا في الوقت نفسه ارتفاعا في سعر البرتقال أبوصرة إلى 90 ريالا مقابل 65 ريالا للسلة «15 ريالا» مرجعا ذلك لمحدودية المعروض بسبب نهاية موسمه، فيما شهد البرتقال الشموطي اللبناني والبلنسي اللبناني تراجعا ليستقرا عند 25 ريالا مقابل 30 ريالا، والبرتقال البلنسي المصري إلى 55 ريالا مقابل 60 ريالا (15 كجم)، وتراجع الموز الفلبيني 15% ليستقر عند 60 ريالا مقابل 70 ريالا للكرتون «15 كجم».

من جهته، أوضح أحمد الزين «بائع» أن أسعار الفواكه والخضار سجلت خلال اليومين الماضيين بعض التراجع في بعض الأصناف فيما ارتفعت أصناف أخرى، ضاربا مثالا بالمانجو التيموري اليمني الذي ارتفع بنسبة 35% ليستقر عند 34 ريالا مقابل 25 ريالا، وقفز سعر الطماطم المحمي 85% ليستقر عند 15 ريالا مقابل 8 ريالات للصندوق «5 كجم» والباذنجان بنسبة 100% ليستقر عند 10 ريالات مقابل 5 ريالات للصندوق «5 كجم» وارتفع البيض بنسبة 8% ليصل إلى 195 ريالا مقابل 180 ريالا للكرتون، فيما انخفض سعر البطاطس بنسبة 35% ليصل إلى 5 ريالات مقابل 8 ريالات للكيس «4 كيلو» والفراولة بنسبة 10% ليستقر عند 50 ريالا مقابل 55 ريالا للكرتون.