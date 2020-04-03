شكرا لقرائتكم خبر عن «نور» تنشر التوعية عن «كورونا» بـ5 لغات والان نبدء بالتفاصيل

شاركت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور» بتصميم ونشر بروشورات توعية عن فيروس كورونا، وسبل الوقاية منه، تمت ترجمتها لخمس لغات، كما تم نشر مقتطفات من كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، التي أوضح فيها حرص المملكة الشديد على المواطنين والمقيمين، كما تم نشر بروشورات توعوية تحث الناس على ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الدولة - أيّدها الله- وعدم نشر الشائعات والحث على أخذ الأخبار من المواقع الرسمية، وكذلك تعزيز قيمة الجهود المبذولة من رجال الدولة في كافة القطاعات.

وتأتي تحركات الجمعية في هذا الإطار من أجل توعية المجتمع بجميع شرائحه، وإيصال التوعية بالصورة المطلوبة ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية.