شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مجتمعية لاستخدام معدات تعقيم بتقنية عالية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في استخدام معدات حديثة عالية القدرة في عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها الأمانة حاليا، من خلال مبادرة مجتمعية أطلقتها مع إحدى الشركات، والتي تأتي استمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار جائحة كورونا . وكشف أمين الشرقية م. فهد الجبير أنه تم خلال المبادرة استخدام معدات وشاحنات عالية القدرة للقيام بعمليات التطهير والتعقيم في عدد من أحياء الخبر مثل: الخبر الشمالية، وحي الثقبة، والجسر، والعزيزية، والطرق المحورية والرئيسية بالمدينة، موضحا أن المبادرة ستمتد لتشمل حاضرة الدمام ومن ثم بقية محافظات ومدن المنطقة. وأشار إلى أنه تمت مشاركة عدد من الشاحنات من نوع سوبر سكر ألمانية الصنع، ومصنعة خصيصا بقدرة سحب 3 آلاف متر مكعب في الساعة، وقوة ضخ بارتفاع 30 مترا، لافتا إلى أن الشركة قامت أيضا بتقديم معدات ضخ عالية القدرة بقوة 20000، وضخ 67 لترا سائلا في الدقيقة الواحدة، فيما تم توفير المعقم المستخدم من أحد المصانع السعودية وشدد الجبير على أن المبادرات تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والأمانة، في استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات وإتباع أفضل الممارسات المتبعة.

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