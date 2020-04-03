شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 104 مخالفات احتكار سلع والان نبدء بالتفاصيل
وركزت الحملة التي نفذتها إدارة الأسواق بالأمانة بالتعاون مع أفرع وزارات التجارة والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والأمن العام بالمنطقة، على قيام مراقبي فرع وزارة التجارة بالتأكد من كافة الأسعار ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين، والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضا المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 104 مخالفات احتكار سلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.