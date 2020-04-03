شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 104 مخالفات احتكار سلع والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملة لأمانة الشرقية بالتكامل مع أربع جهات في سوق الخضار المركزي بالدمام، ضمن الحملات المستمرة، شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، عن ضبط 104 من مخالفي السوق لاحتكارهم السلع وامتناعهم عن البيع، ومصادرة 524 صندوقا من أصناف الخضار والفواكه والدواجن يحتوي بعضها على مواد فاسدة وتم إتلافها.

وركزت الحملة التي نفذتها إدارة الأسواق بالأمانة بالتعاون مع أفرع وزارات التجارة والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والأمن العام بالمنطقة، على قيام مراقبي فرع وزارة التجارة بالتأكد من كافة الأسعار ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين، والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضا المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.