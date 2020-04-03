شكرا لقرائتكم خبر عن بريد الشرقية يفتح أبوابه بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

وضعت إدارة بريد المنطقة الشرقية منذ بداية أزمة كورونا خطتها لاستقبال الطرود من الجمهور عبر سلسلة من نقاط البيع والمكاتب على مستوى المنطقة الشرقية.

وكشف المدير المساعد للعمليات البريدية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الحسن أنه تم استثناء الخدمات البريدية اللوجستية ونقل الطرود والبضائع من منع التجول لخدمة المواطنين والمقيمين في أنحاء المملكة.

وركزت إدارة البريد السعودي على توجيه العملاء (عن بعد) عبر الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وقاعدة بيانات العملاء الإلكترونية لأهمية التأكد من التسجيل في العنوان الوطني أو تحديث عناوينهم لضمان سهولة وصول مقدمي الخدمات البريدية وموزعي «خدمة واصل» إلى منازلهم بسرعة وموثوقية، وقدمت إدارة البريد السعودي للمتاجر الإلكترونية خدمة التحقق من العنوان الوطني البريدي لمدة 4 أشهر مجانا.

وأكد مدير التوزيع بالبريد السعودي بالدمام مسفر آل زمانان أن إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة ألزمت جميع الموزعين في الميدان بالإجراءات الاحترازية، كما أنه تم توفير الأدوات أيضا لجميع نقاط التوزيع.