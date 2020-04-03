شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرو الحجر الصحي: الوطن لم يبخل علينا والان نبدء بالتفاصيل

غادر عدد من أهالي محافظة القطيف دور الضيافة بالخبر التي استضافتهم فيها وزارة الصحة عقب قدومهم من خارج المملكة، بعد انتشار جائحة كورونا، وهو إجراء احترازي للتأكد من خلوهم من الفيروس بمتابعة دقيقة من الكوادر الصحية المتخصصة. وأثنى المغادرون على الرعاية التي تلقوها، وشكروا حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بهم منذ أن كانوا خارج المملكة، وتسهيل عودتهم عبر البعثات الدبلوماسية.

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