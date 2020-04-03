شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسواق «مؤقتة» للخضار والفاكهة في الخبر والدمام والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا »، ولتخفيف الازدحام على المتسوقين، قرّرت أمانة المنطقة الشرقية افتتاح ثلاث أسواق «مؤقتة» للخضار والفاكهة في كل من الدمام والخبر.

وسيتم افتتاح سوق الخضار والفاكهة «المؤقتة» في الخبر، يوم الجمعة القادم، على أن يتم بعدها افتتاح أسواق «مؤقتة» جديدة للخضار والفاكهة في منطقة شرق وغرب الدمام.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن توجيه مقام إمارة المنطقة الشرقية هذا يأتي حرصًا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من الزحام الذي تشهده خلال الفترة الحالية، وكذلك يأتي ضمن الإستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، من خلال افتتاح أسواق مؤقتة في الخبر والدمام لخدمة المتسوقين بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق المركزية، والتي تحرص الأمانة على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة، والتي تقتضي ضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس.

وقالت الأمانة إن الأسواق الثلاث الجديدة «المؤقتة» ستعمل على تخفيف الزحام على الأسواق المركزية، التي بدورها ستخدم الأهالي في الخبر ومناطق شرق وغرب الدمام، وأن الأسواق المؤقتة ستتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، وترفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه، التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية، فيما أكدت أن الأسواق المؤقتة الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للراغبين في العمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

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من جهتها، قامت بلدية محافظة الخبر بتهيئة موقع مؤقت لسوق الخضار والفواكه بحي العليا بالخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي بان البلدية قامت بتهيئة موقع على مساحة 15 الف متر مربع بحي العليا ليكون مقرا للسوق المستحدث وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، حيث تم تخصيص مكتب للبلدية في الموقع للمتابعة والرقابة وتلقي طلبات المواطنين الراغبين بالعمل ، فيما تم تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق.

وأكد أن السوق المؤقت يعد رافداً مهماً ويساهم في تلبية متطلبات الحياة العامة بهدف تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الخضار والفواكه وضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة.