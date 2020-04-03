شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توعي المتسوقين بكيفية الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت فروع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي أمس توعية ميدانية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، لتعزيز الوعي لدى المتسوقين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19». وأوضح مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام القريني أن الحملة هدفت لتوعية مرتادي المحلات التجارية والعاملين بها بأهمية اتباع أفضل الممارسات الصحية للتسوق الآمن والوقاية من الفيروس من خلال ترك المسافات الملائمة الاحترازية بين المتسوقين وطريقة غسيل اليدين السليمة، واستخدام المادة المعقمة والقفازات قبل دخول الأسواق التجارية، وبعد الخروج منها، من أجل الحفاظ على سلامتهم من خلال نشرات توعية والتطبيق العملي من قِبَل الممارسين. وبيّن أن الحملة سعت للتعريف بطرق الكشف من خلال تطبيق «طمني» الذي أعدته الهيئة للكشف عن المنتجات المسجلة لدى الهيئة مع القيام بمهام التفتيش المعتادة للتحقق من سلامة المنتجات المعدة للبيع قبل بدء ساعات منع التجول.

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