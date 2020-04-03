شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 800 ألف متر تعديات بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية 5 أراض محاطة بعقوم و300 قطعة مبترة و16 حظيرة أنعام بالمنطقة، وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع كانت عبارة عن مخطط عشوائي، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.

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