شكرا لقرائتكم خبر عن 23 برنامجا تدريبيا لمنسوبات التعليم بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية ضمن خطة التدريب الإلكتروني عن بعد «التدريب المتزامن» للفصل الدراسي الثاني، وتستمر حتى 29 شعبان الجاري. وتهدف الخطة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات شاغلات الوظائف التعليمية عن بعد، بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي. وتتضمن الخطة 23 برنامجا تدريبيا تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية من قائدات المدارس والمرشدات الطلابيات ومعلمات المراحل التعليمية ورياض الأطفال.

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