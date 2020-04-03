شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2,5 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا والان نبدء بالتفاصيل
وشدد النعيم على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب، لتحقيق أهم ركائز إستراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار في هذا الصدد إلى الدعم اللا محدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة، وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.
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