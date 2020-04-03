شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار مدونات قضائية لديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

أصدر ديوان المظالم مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية لعام 1438 والأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439، اللتين تمثلان الإصدارين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لمدونات أحكام ديوان المظالم، التي عمل على تصنيفها مؤخرًا، ضمن ما رسمته خطته الإستراتيجية 2020 للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي، واستمرارًا لمسيرته في إثراء الثقافة القضائية. وتحتوي الإصدارات على مجموعة متنوعة من الأحكام الإدارية والتجارية، مصنفة بحسب موضوعات وأبواب الأحكام، وتضم في مجموعها 15 مجلدًا، منها 12 مجلدًا في القضاء الإداري، و3 مجلدات في الأحكام التجارية، بمجموع أحكامٍ بلغت 929 حكمًا، وصفحات تجاوزت 8 آلاف صفحة. وتتيح بوابة الديوان الإطلاع على عموم الإصدارات من المدونات القضائية التي أصدرها ديوان المظالم.

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