شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة د. وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد العديد من المخالفات منها عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة المتسوقين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وعدم التطهير والتعقيم للمكان، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها: النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.
وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً تجاه المخالفين وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأتين احترازياً.
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