شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبدالعزيز يطلق صفحة تفاعلية للحوار الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل
وتبدأ أولى جولات المعرض بمحطة لبنات الحوار التي تستعرض عدة قيم ومعلومات أساسية يقوم عليها الحوار، وتحتوي على عرض لعدد من القيم بأساليب مختلفة، ثم سؤال للزوار عن تعريف الحوار الناجح وأهم ركائز الحوار، وتعرض الجولة في وقت تظهر فيه قيمة الثقة لإظهار أهميتها في استمرارية وقوة العلاقات.
كما يتم من خلال الصفحة استعراض معلومات عن لغة الجسد وما تمثله في عملية الحوار، ومعلومات عن علم التداني الذي يشير للمسافة بين الأشخاص حسب الموقف والعلاقة.
ويستمر المعرض بالجولات الافتراضية لتغطية مواضيع المعرض التي تعنى بالحوار وقيم الحوار المتمثلة في الوسطية والاعتدال والتسامح.
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