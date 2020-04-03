شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش أوضاع أسواق الطاقة العالمية مع ترامب والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

من ناحية أخرى دعت المملكة، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك +»، ومجموعة من الدول الأخرى؛ بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرًا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وأشارت المملكة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في المجموعة لإعادة التوازن بسوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول «أوبك +» إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.