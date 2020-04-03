شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش أوضاع أسواق الطاقة العالمية مع ترامب والان نبدء بالتفاصيل
من ناحية أخرى دعت المملكة، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك +»، ومجموعة من الدول الأخرى؛ بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرًا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.
وأشارت المملكة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في المجموعة لإعادة التوازن بسوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول «أوبك +» إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يناقش أوضاع أسواق الطاقة العالمية مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.