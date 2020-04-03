شكرا لقرائتكم خبر عن مليون إصابة و50 ألف وفاة عالميا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أمس، أن عدد الوفيات ازداد بأكثر من الضعف خلال الأسبوع الماضي، وأن العالم سيصل خلال أيام قليلة إلى مليون حالة إصابة مؤكدة، و50 ألف حالة وفاة.
وأضاف أنه في حين تم الإبلاغ عن أعداد أقل نسبيا من الإصابات في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، فإن الوباء يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على هذه المناطق، لافتا إلى أهمية أن تكون هذه البلدان مجهزة جيدا لاكتشاف الحالات واختبارها وعزلها ومعالجتها.
ودعا إلى تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة لتتمكن من رعاية شعوبها وتجنب الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه دعوة مشتركة من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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